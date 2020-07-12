Камера зняла, як суперзірку Боруссії Холанда виштовхали з клубу

Камери зняли момент, коли суперзірку Боруссії Дортмунд Ерлінга Холанда, схоже, вигнали з нічного клубу.
На кадрах видно, як 19-річний нападник сперечається з охоронцем закладу, який, як вважається, знаходиться у його рідній Норвегії.
Відео починається з того, як один із охоронців силою відштовхує Холанда від входу в клуб.
Футболіст спочатку посміхається, а потім починає кричати в бік співробітників служби безпеки.
Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. ???????????????? pic.twitter.com/piZB5fvS3e
— FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020
Поки не зрозуміло, з якої причини Голанда вигнали з нічного клубу.
Холанд вважається одним зі світових талантів у футболі. У сезоні 2019-2020 він забив 44 голи у всіх турнірах, виступаючи спочатку за Зальцбург, а потім за Боруссію Дортмунд.
Читайте: Реал придумав, як безкоштовно підписати найдорожчого футболіста світу
Футболіст порушив карантин, щоб відпочити із зіркою Pornhub
У травні мережу облетіла новина про шалений відпочинок під час карантину зірки Чикаго Беарс Рокуана Сміта з моделями на яхті.
Однією з дівчат, які провели час з Рокуаном, виявилася зірка Pornhub Абелла Дейнджер.
— Drafts 3.7 (@3Drafts) May 5, 2020
Футболіст безсоромно викладав пости з напівоголеними леді у соцмережах, але пізніше видалив усі публікації.
Фото: erling.haaland