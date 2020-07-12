Камера зняла, як суперзірку Боруссії Холанда виштовхали з клубу

Камери зняли момент, коли суперзірку Боруссії Дортмунд Ерлінга Холанда, схоже, вигнали з нічного клубу.

На кадрах видно, як 19-річний нападник сперечається з охоронцем закладу, який, як вважається, знаходиться у його рідній Норвегії.

Відео починається з того, як один із охоронців силою відштовхує Холанда від входу в клуб.

Футболіст спочатку посміхається, а потім починає кричати в бік співробітників служби безпеки.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. ???????????????? pic.twitter.com/piZB5fvS3e — FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020

Поки не зрозуміло, з якої причини Голанда вигнали з нічного клубу.

Холанд вважається одним зі світових талантів у футболі. У сезоні 2019-2020 він забив 44 голи у всіх турнірах, виступаючи спочатку за Зальцбург, а потім за Боруссію Дортмунд.

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Футболіст порушив карантин, щоб відпочити із зіркою Pornhub

У травні мережу облетіла новина про шалений відпочинок під час карантину зірки Чикаго Беарс Рокуана Сміта з моделями на яхті.

Однією з дівчат, які провели час з Рокуаном, виявилася зірка Pornhub Абелла Дейнджер.

Футболіст безсоромно викладав пости з напівоголеними леді у соцмережах, але пізніше видалив усі публікації.

Фото: erling.haaland