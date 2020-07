Камера зняла, як суперзірку Боруссії Холанда виштовхали з клубу

Камери зняли момент, коли суперзірку Боруссії Дортмунд Ерлінга Холанда, схоже, вигнали з нічного клубу.

На кадрах видно, як 19-річний нападник сперечається з охоронцем закладу, який, як вважається, знаходиться у його рідній Норвегії.

Відео починається з того, як один із охоронців силою відштовхує Холанда від входу в клуб.

Футболіст спочатку посміхається, а потім починає кричати в бік співробітників служби безпеки.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. ???????????????? pic.twitter.com/piZB5fvS3e

— FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020