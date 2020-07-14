30 липня планується запуск космічного корабля, який доставить марсохід Perseverance на Червону планету.

Про це повідомило Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

– Найближча можливість для запуску визначена 30 липня о 7.50 ранку за східноамериканським часом (14.50 за Києвом, – Ред.), – йдеться в повідомленні NASA.

Команда Mars 2020 старанно працює, щоб доставити марсохід Perseverance на стартовий майданчик.

Читайте: Корабель Crew Dragon з двома астронавтами NASA запустили на МКС

Період запуску становить приблизно три тижні, з 30 липня до 15 серпня. Тривалість щоденного вікна запуску змінюється день у день. Вікна запуску триватимуть близько двох годин, з унікальною можливістю запуску щоп’ять хвилин.

Що відомо про корабель

Космічний корабель Mars 2020 з його Реверсівером запускатиметься на ракеті Atlas V-541 зі стартового комплексу 41 на станції ВВС Кейп-Канаверал, Флорида.

Атлас V – одна з найбільших ракет, доступних для міжпланетного польоту. Це ракета того ж типу, яка запустила InSight and Curiosity на Марс. Ракета-носій надана United Launch Alliance, Centennial Colorado.

Джерело: NASA