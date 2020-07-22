У Дніпропетровській області Державне бюро розслідувань вручило підозру начальнику сектору та його заступнику з Жовтоводського райвідділу поліції.

У червні 2020 року поліцейські, розслідуючи загибель мешканця Жовтих Вод від вибуху, під час допиту побили свідка.

– Посадили потерпілого на стілець та почали вибивати з нього зізнання в умисному вбивстві. Але він категорично заперечував причетність та наполягав, що тільки бачив трагедію. Поліцейські нанесли йому понад 20 ударів, чим спричинили численні травми, – пояснили у ДБР.

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За висновком судово-медичної експертизи чоловіку нанесли тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Нині вирішують чи взяти обох правоохоронців під варту. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Поліція покривала проституцію

В Одесі викрили двох поліцейських, які вимагали гроші від осіб, які надають платні інтимні послуги, а за це обіцяли захист від інших злочинців.

Правоохоронців затримали під час отримання 24 200 грн неправомірної вигоди.

Поліцейським тепер загрожує від 5 до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади.