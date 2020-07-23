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Що робити, якщо зламали Instagram

Що робити, якщо зламали сторінку в Instagram? Як відновити доступ дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Для користувачів Android та iOS кроки для відновлення особистої сторінки є різними, тому ми покажемо обидва варіанти.

Спосіб №1. Що робити, якщо зламали Instagram у користувача Android?

  1. Відкрийте додаток Instagram та натисніть Допомога з входом.
  2. Введіть ім’я користувача, яке хочете відновити або ж електронну адресу чи номер телефону, що були прив’язані до акаунту.
  3. Натисніть Далі.

Якщо ви не знаєте свого нікнейму:

  1. Натисніть Потрібна додаткова допомога.
  2. Дотримуйтесь інструкцій.
  3. Вкажіть нову електронну адресу.
  4. Очікуйте листа від Instagram з подальшими вказівками.

Що робити, якщо зламали акаунт Instagram у користувача iOS?

  1. Натисніть у додатку Забули пароль.
  2. Далі – Потрібна додаткова допомога.
  3. Слідуйте інструкціям.
  4. Вкажіть електронну адресу та очікуйте листа від Instagram, який допоможе вам виправити проблему.

Читайте: Як вести стильний instagram

Спосіб №2. Відновлення Instagram через Facebook:

  1. Заходите на головну сторінку у Facebook та натискаєте на знак запитання вгорі.
  2. Обираєте пункт Повідомити про проблему, а згодом – Щось не працює.
  3. Напишіть лист у підтримку, де розповідаєте про свою проблему.

Що робити якщо зламали Instagram

Важливо! Щоб у листі ви вказали ваш псевдонім акаунту. Повідомте, що прив’язаний імейл (вкажіть який) було змінено. Також напишіть ваш прив’язаний номер телефону.

Спосіб №3  Відновлення через інформаційний кабінет Instagram.

  1. Переходьте за посиланням – https://help.instagram.com/contact/599419887064581
  2. Оберіть “Як змінити або видалити інформацію про себе?”.
  3. Заповнюєте ім’я та прізвище (пишіть як у паспорті). Якщо лист англійською, то відповідно і заповнюйте дані цією ж мовою.
  4. Обов’язково вказуйте свій нік, який був до злому й імейл.
  5. Чекайте відповіді та виконуйте інструкції.

Які документи можуть бути необхідні?

Особистий акаунт:

  • фото з паспортом в руках;
  • інформація про те, з якого телефону ви входили та навіть його модель.
  • для підтвердження особистості можуть попросити сфотографуватись із листком паперу, на якому буде ваше ПІБ та код, що прийде на вказаний вами телефон чи пошту.

Бізнес-акаунт:

  • ліцензія;
  • свідоцтво про реєстрацію;
  • статут;
  • квитанцію про оплату комунальних послуг.

Особливих термінів для відновлення сторінки немає, тому ви можете чекати навіть близько місяця. Пишіть частіше у службу підтримки з цих питань і вам допоможуть швидше.

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