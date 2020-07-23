Що робити, якщо зламали сторінку в Instagram? Як відновити доступ дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Для користувачів Android та iOS кроки для відновлення особистої сторінки є різними, тому ми покажемо обидва варіанти.
Спосіб №1. Що робити, якщо зламали Instagram у користувача Android?
- Відкрийте додаток Instagram та натисніть Допомога з входом.
- Введіть ім’я користувача, яке хочете відновити або ж електронну адресу чи номер телефону, що були прив’язані до акаунту.
- Натисніть Далі.
Якщо ви не знаєте свого нікнейму:
- Натисніть Потрібна додаткова допомога.
- Дотримуйтесь інструкцій.
- Вкажіть нову електронну адресу.
- Очікуйте листа від Instagram з подальшими вказівками.
Що робити, якщо зламали акаунт Instagram у користувача iOS?
- Натисніть у додатку Забули пароль.
- Далі – Потрібна додаткова допомога.
- Слідуйте інструкціям.
- Вкажіть електронну адресу та очікуйте листа від Instagram, який допоможе вам виправити проблему.
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Спосіб №2. Відновлення Instagram через Facebook:
- Заходите на головну сторінку у Facebook та натискаєте на знак запитання вгорі.
- Обираєте пункт Повідомити про проблему, а згодом – Щось не працює.
- Напишіть лист у підтримку, де розповідаєте про свою проблему.
Важливо! Щоб у листі ви вказали ваш псевдонім акаунту. Повідомте, що прив’язаний імейл (вкажіть який) було змінено. Також напишіть ваш прив’язаний номер телефону.
Спосіб №3 Відновлення через інформаційний кабінет Instagram.
- Переходьте за посиланням – https://help.instagram.com/contact/599419887064581
- Оберіть “Як змінити або видалити інформацію про себе?”.
- Заповнюєте ім’я та прізвище (пишіть як у паспорті). Якщо лист англійською, то відповідно і заповнюйте дані цією ж мовою.
- Обов’язково вказуйте свій нік, який був до злому й імейл.
- Чекайте відповіді та виконуйте інструкції.
Які документи можуть бути необхідні?
Особистий акаунт:
- фото з паспортом в руках;
- інформація про те, з якого телефону ви входили та навіть його модель.
- для підтвердження особистості можуть попросити сфотографуватись із листком паперу, на якому буде ваше ПІБ та код, що прийде на вказаний вами телефон чи пошту.
Бізнес-акаунт:
- ліцензія;
- свідоцтво про реєстрацію;
- статут;
- квитанцію про оплату комунальних послуг.
Особливих термінів для відновлення сторінки немає, тому ви можете чекати навіть близько місяця. Пишіть частіше у службу підтримки з цих питань і вам допоможуть швидше.