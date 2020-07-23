Що робити, якщо зламали сторінку в Instagram? Як відновити доступ дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Для користувачів Android та iOS кроки для відновлення особистої сторінки є різними, тому ми покажемо обидва варіанти.

Спосіб №1. Що робити, якщо зламали Instagram у користувача Android?

Відкрийте додаток Instagram та натисніть Допомога з входом. Введіть ім’я користувача, яке хочете відновити або ж електронну адресу чи номер телефону, що були прив’язані до акаунту. Натисніть Далі.

Якщо ви не знаєте свого нікнейму:

Натисніть Потрібна додаткова допомога. Дотримуйтесь інструкцій. Вкажіть нову електронну адресу. Очікуйте листа від Instagram з подальшими вказівками.

Що робити, якщо зламали акаунт Instagram у користувача iOS?

Натисніть у додатку Забули пароль. Далі – Потрібна додаткова допомога. Слідуйте інструкціям. Вкажіть електронну адресу та очікуйте листа від Instagram, який допоможе вам виправити проблему.

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Спосіб №2. Відновлення Instagram через Facebook:

Заходите на головну сторінку у Facebook та натискаєте на знак запитання вгорі. Обираєте пункт Повідомити про проблему, а згодом – Щось не працює. Напишіть лист у підтримку, де розповідаєте про свою проблему.

Важливо! Щоб у листі ви вказали ваш псевдонім акаунту. Повідомте, що прив’язаний імейл (вкажіть який) було змінено. Також напишіть ваш прив’язаний номер телефону.

Спосіб №3 Відновлення через інформаційний кабінет Instagram.

Переходьте за посиланням – https://help.instagram.com/contact/599419887064581 Оберіть “Як змінити або видалити інформацію про себе?”. Заповнюєте ім’я та прізвище (пишіть як у паспорті). Якщо лист англійською, то відповідно і заповнюйте дані цією ж мовою. Обов’язково вказуйте свій нік, який був до злому й імейл. Чекайте відповіді та виконуйте інструкції.

Які документи можуть бути необхідні?

Особистий акаунт:

фото з паспортом в руках;

інформація про те, з якого телефону ви входили та навіть його модель.

для підтвердження особистості можуть попросити сфотографуватись із листком паперу, на якому буде ваше ПІБ та код, що прийде на вказаний вами телефон чи пошту.

Бізнес-акаунт:

ліцензія;

свідоцтво про реєстрацію;

статут;

квитанцію про оплату комунальних послуг.

Особливих термінів для відновлення сторінки немає, тому ви можете чекати навіть близько місяця. Пишіть частіше у службу підтримки з цих питань і вам допоможуть швидше.