В суботу 25 липня православні віряни відзначають День святого Якова за григоріанським календарем.

У православній церкві 25 липня вшановується пам’ять святих мучеників на ім’я Іларія та Прокла, постраждалих за свою віру в II столітті. У народі цей день називали плакальником, оскільки це був період активного випадання роси.

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Іменини 25 липня святкують: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.

Прикмети на 25 липня:

Нема роси і туману – до майбутньої негоди і поганого врожаю.

Багато грибів в лісі – до похолодання.

Яка погода в цей день – таку ж варто чекати восени.

Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.

Пожовкле листя вершин дерев – до ранньої осені.

Гучне дзижчання бджіл – до спеки.

Що не можна робити 25 липня:

займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити – можна тільки готувати їжу;

з’ясовувати стосунки з колегами;

сваритися з близькими.

Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.