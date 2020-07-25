В суботу 25 липня православні віряни відзначають День святого Якова за григоріанським календарем.
У православній церкві 25 липня вшановується пам’ять святих мучеників на ім’я Іларія та Прокла, постраждалих за свою віру в II столітті. У народі цей день називали плакальником, оскільки це був період активного випадання роси.
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Іменини 25 липня святкують: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.
Прикмети на 25 липня:
- Нема роси і туману – до майбутньої негоди і поганого врожаю.
- Багато грибів в лісі – до похолодання.
- Яка погода в цей день – таку ж варто чекати восени.
- Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.
- Пожовкле листя вершин дерев – до ранньої осені.
- Гучне дзижчання бджіл – до спеки.
Що не можна робити 25 липня:
- займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити – можна тільки готувати їжу;
- з’ясовувати стосунки з колегами;
- сваритися з близькими.
Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.