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Яке свято сьогодні, 25 липня

В суботу 25 липня православні віряни відзначають День святого Якова за григоріанським календарем.

У православній церкві 25 липня вшановується пам’ять святих мучеників на ім’я Іларія та Прокла, постраждалих за свою віру в II столітті. У народі цей день називали плакальником, оскільки це був період активного випадання роси.

Читайте: Календар свят на липень 2020

Іменини 25 липня святкують: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.

Прикмети на 25 липня:

  • Нема роси і туману – до майбутньої негоди і поганого врожаю.
  • Багато грибів в лісі – до похолодання.
  • Яка погода в цей день – таку ж варто чекати восени.
  • Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.
  • Пожовкле листя вершин дерев – до ранньої осені.
  • Гучне дзижчання бджіл – до спеки.

Що не можна робити 25 липня:

  • займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити – можна тільки готувати їжу;
  • з’ясовувати стосунки з колегами;
  • сваритися з близькими.

Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.

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