В Італії продовжили режим надзвичайного стану, який ввели в зв’язку з пандемією коронавірусу.

Відповідну пропозицію уряду підтримали сенатори, віддавши 157 голосів.

– Сенат схвалив пропозицію більшості про продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, 157-ма голосами, – йдеться в заяві.

Станом на 29 липня в Італії коронавірус зафіксували у 246 488 осіб. Побороли хворобу 198 756 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 35 123 особи.

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За даними дослідників, Covid-19 з’явився в Італії за два місяці до першого офіційного випадку зараження.

До такого висновку прийшли після того, як в Мілані і Турині взяли зразки стічних вод, де і виявили коронавірус. Італія була першою країною в Європі, яка оголосила про епідемію коронавірусу.

28 липня МОЗ оновив списки країн, де визначив червоні та зелені зони. Італія поставилася до зеленої зони, безпечної для поїздок.

Наразі Італія займає 15 позицію в усьому світі за кількістю випадків коронавірусу. На першому залишається США, де коронавірус зафіксували у 4 351 997 осіб.

Джерело: ANSA