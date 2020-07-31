Погода в Україні на сьогодні – 31 липня 2020

У п’ятницю, 31 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +32°.

Опади очікуються на сході України, температура вночі до +16°, вдень до +30°.

Також дощі прогнозують в південних регіонах, вночі температура до +21°, вдень до +32°.

Жителів західних регіонів опади не потурбують. Температура вночі до +13°, вдень до +27°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +15°, вдень до +24°.

У центрі практично без опадів, температура вночі до +17°, вдень до +29°.

Погода в Києві 31 липня буде теплою, температура вдень до +24°.

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Погода в Україні на початку серпня

Відчутне зниження температура повітря варто очікувати на всій території України на початку серпня, спрогнозувала синоптик Наталія Діденко.

Погода у серпні зміниться під впливом атмосферного фронту Dana.

Фронт зумовить опади в усіх областях.