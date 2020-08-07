У Білорусі діджеїв заарештували за пісню Цоя на концерті в підтримку Лукашенка

Суд Центрального району Мінська засудив звукорежисерів Палацу молоді Кирила Галанова і Владислава Соколовського до 10 діб арешту за те, що вони увімкнули під час провладного концерту пісню Перемен Віктора Цоя.
Діджеїв засудили за дрібне хуліганство і непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи.
У протоколі сказано, що Кирило і Владислав нібито навмисне зірвали концерт, відключивши звук під час виступу артистів і увімкнувши пісню Цоя.
Композиція “не відповідала формату даного заходу”, йдеться в протоколі.
– Я хотів підтримати Світлану Тіхановську, не було наміру зривати концерт, – розповів один із заарештованих.
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Вибори в Білорусі
Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Телебачення пророкує перемогу нинішньому президентові Олександру Лукашенку, але опитування в інтернеті показують, що тільки 3% громадян країни готові залишити “Бацьку”.
Факти ICTV розповідали, як тріумф чи поразка Лукашенка на виборах вплине на відносини України і Білорусі.
Джерело: Tyt.by
Фото: Tyt.by