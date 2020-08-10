Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona звернулася до білорусів, які вийшли на протести.

– Зараз 2020 рік, я живу у своїй країні та почуваюся вільною. Я пам‘ятаю, якою ціною нам це далося, яких втрат ми зазнали. Тому саме зараз ця свобода є дуже цінною, – зазначила Alyona Alyona.

Вона додала, всім серцем хвилюється за народ Білорусі.

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– Я вірю в молодь, в людей, в те, що цей народ так само єдиний як і ми. Всі вони мають сили досягти своїх цілей і звергнути владу, яка не дає дихати вільно, – додала виконавиця.

Протести у Білорусі

У Білорусі 10 серпня тривають протести. На акції вийшли люди, які не підтримують перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах.

У центрі Мінська на вулиці Кальварійській проти мирних демонстрантів залучили війська спеціального призначення.

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