PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

Співачка Alyona Alyona підтримала протестувальників у Білорусі

Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona звернулася до білорусів, які вийшли на протести.

– Зараз 2020 рік, я живу у своїй країні та почуваюся вільною. Я пам‘ятаю, якою ціною нам це далося, яких втрат ми зазнали. Тому саме зараз ця свобода є дуже цінною, – зазначила Alyona Alyona.

Вона додала, всім серцем хвилюється за народ Білорусі.

Читайте: Протести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини

– Я вірю в молодь, в людей, в те, що цей народ так само єдиний як і ми. Всі вони мають сили досягти своїх цілей і звергнути владу, яка не дає дихати вільно, – додала виконавиця.

 

Протести у Білорусі

У Білорусі 10 серпня тривають протести. На акції вийшли люди, які не підтримують перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах.

У центрі Мінська на вулиці Кальварійській проти мирних демонстрантів залучили війська спеціального призначення.

Онлайн-трансляцію протестів у Білорусі – дивіться на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка