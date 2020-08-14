В Овідіопольському районі Одеси, неподалік промтоварного ринку 7-й кілометр, знайшли мертвою оголену жінку.

Труп виявили сьогодні вночі на автодорозі Одеса – Білгород-Дністровський.

Одяг невідомої – джинси, сорочка, взуття та інше – виявлено в полі, за кілька сотень метрів від тіла.

За попередніми даними, пошкодження на тілі характерні для тих, які отримують унаслідок ДТП.

Наразі проводять експертизу, яка має встановити чи загинула жінка унаслідок наїзду автомобіля, чи її убили і підкинули тіло, чи вона померла від “природних” причин.

– Частина дороги, де виявлено жінку, в цей час доби безлюдна – люди тут уночі, зазвичай, пішки не ходять. Автомобілі рухаються на великій швидкості … , – сказав представник управління поліції.

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Люди, які бачили тіло, стверджують, що загибла була вагітною. На вигляд загиблій було 35-40 років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, особу людини, причетної до загибелі жінки, і звертаються до можливих очевидців трагедії з проханням повідомити про це поліцію.

Труп у школі

На Хмельниччині на задньому дворі сільської школи знайшли закривавлене тіло дівчини.

З’ясувалося, що компанія знайомих розпивала алкогольні напої, серед них була і загибла. Один з хлопців запропонував дівчині вступити з ним в інтимний зв’язок, однак вона відмовилася.