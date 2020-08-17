Жыве Беларусь! На будівлі КМДА повісили прапор білоруського протесту

На будівлі Київської міської державної адміністрації в центрі української столиці вивісили біло-червоний прапор, який використовують білоруські протестувальники.
– Жыве Беларусь!, – підписав опубліковане фото прапора мер столиці Віталій Кличко в Telegram.
Протести в Білорусі
Починаючи з дня виборів 9 серпня на вулиці Білорусі щодня виходять тисячі людей, щоб протестувати проти результатів волевиявлення.
Нинішній президент Білорусії Олександр Лукашенко стверджує, що на виборах отримав 80% голосів, але опозиція заявила, що результати голосування були сфальсифіковані.
Вчора, 16 серпня, близько 200 тис. людей вийшли на вулиці столиці Мінська з вимогою відставки Лукашенка.
У перші дні після виборів силовики вкрай жорстоко намагалися зупинити протести в Білорусі, використовуючи масові арешти і побиття.
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Позиція України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поважає і географічні, і політичні кордони кожної нації і не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них.
Водночас лідер держави зазначив, що демонстранти в Білорусі та світове співтовариство “не бачать довіри до результатів виборів”.
Фото: Віталій Кличко