Жыве Беларусь! На будівлі КМДА повісили прапор білоруського протесту

На будівлі Київської міської державної адміністрації в центрі української столиці вивісили біло-червоний прапор, який використовують білоруські протестувальники.

– Жыве Беларусь!, – підписав опубліковане фото прапора мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Протести в Білорусі

Починаючи з дня виборів 9 серпня на вулиці Білорусі щодня виходять тисячі людей, щоб протестувати проти результатів волевиявлення.

Нинішній президент Білорусії Олександр Лукашенко стверджує, що на виборах отримав 80% голосів, але опозиція заявила, що результати голосування були сфальсифіковані.

Вчора, 16 серпня, близько 200 тис. людей вийшли на вулиці столиці Мінська з вимогою відставки Лукашенка.

У перші дні після виборів силовики вкрай жорстоко намагалися зупинити протести в Білорусі, використовуючи масові арешти і побиття.

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Позиція України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поважає і географічні, і політичні кордони кожної нації і не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них.

Водночас лідер держави зазначив, що демонстранти в Білорусі та світове співтовариство “не бачать довіри до результатів виборів”.

Фото: Віталій Кличко