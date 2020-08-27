Український гурт The Hardkiss випустив нову пісню – Кобра. Трек записаний разом з популярним виконавцем Monatik.

Анонс нового треку вийшов ще минуло дня та вже встиг неабияк заінтригувати прихильників. Користувачі пишуть, що для них такий дует став справжньою несподіванкою.

– Прем’єра: Кобра. Вже на всіх стрімінгових платформах, – написала у своєму Instagram лідер гурту Юлія Саніна.

Читайте: Неон і дивні танці: Monatik заінтригував тизером до нового кліпу Ритм

На прем’єру пісні вже відреагувала Джамала та прокоментувала пост:

– Побігла слухати!

Обрати, де послухати нову пісню, можна тут. Вона вже доступна на Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer та Play Музика.

Шоу 42 хітів

До Дня незалежності України зірки влаштували шоу 42 хітів. У ньому також взяв участь гурт The Hardkiss. Юлія Саніна виконала пісню Джамали 1944, з якою вона перемогла на Євробаченні.

Шоу тривало понад 16 хвилин та завершилось піснею Червона рута у виконання Ніни Матвієнко.