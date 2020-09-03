Шмигаль розповів, коли батько Зеленського отримає довічну стипендію

Призначити довічну стипендію професору Олександру Зеленському – батькові президента Володимира Зеленського, вимагає трудовий колектив Криворізького державного університету економіки і технологій.

Освітяни прислали листа, у якому висловили невдоволення тим, що уряд не розглянув питання про призначення довічної стипендії, написав у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вчені з Кривого Рогу пояснили, що подання на відзначення батька Зеленського, подають з 2017 року.

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Шмигаль пояснив, що призначення довічних стипендій перенесли, так як хочуть доповнити список до Дня працівника освіти, що припадає на 1 жовтня.

Лерос написав заяву на Зеленського Народний депутат Гео Лерос написав заяву на президента Володимира Зеленського. Зеленський назвав Лероса хабарником під час спілкування з пресою 2 вересня. Лерос у відповідь написав, що ніколи не був чиновником і хабарі не брав.

Джерело: Денис Шмигаль