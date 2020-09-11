Підстав для зустрічі лідерів нормандської четвірки немає – РФ

Представник Володимира Путіна на зустрічі радників глав держав Нормандського формату Дмитро Козак заперечив можливість проведення нової зустрічі президентів нормандського формату.

Про це він заявив під час прес-конференції за результатами зустрічі політичних радників.

Козак наголосив, що саміт лідерів нормандської четвірки може відбутися, лише після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі у Парижі.

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– Якщо ми будемо збиратися, щоб просто поговорити, ми відтягнемо врегулювання конфлікту на невизначений термін, – заявив представник Росії.

Зустріч радників нормандської четвірки

8 вересня відбулась зустріч радників лідерів нормандської четвірки.

На ній мали обговорити порушення перемир’я на Донбасі і загибель українських військових.

За його словами, всі ключові партнери України отримали детальну інформацію про порушення перемир’я на Донбасі.