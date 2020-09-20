США можуть ввести санкції проти Ірану через порушення ядерної угоди

Державний секретар США Майк Помпео оголосив про відновлення санкцій, накладених проти Ірану через нарощування ним ядерного потенціалу та порушення ядерної угоди.
Помпео анонсував низку додаткових заходів для впровадження санкцій ООН і притягнення порушників до відповідальності.
– Наші дії з максимального тиску на іранський режим триватимуть доти, доки Іран не укладе з нами всеосяжної угоди для стримування своїх загроз поширення ядерної зброї та перестане поширювати хаос, насилля і кровопролиття, — додав держсекретар США.
Можливість відновлення санкцій дійсно міститься в угоді з іранського атому. На думку Вашингтона, США можуть повернути обмежувальні заходи, незважаючи на те, що раніше за власним бажанням вийшли з угоди.
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Решта ключових членів РБ ООН не згодні з таким трактуванням угоди і заявляли, що про відновлення санкцій не йдеться.
В результаті тепер очікується, що в ООН почнуться запеклі суперечки з цього питання. ЗМІ зазначають, що дуже багато країн зараз не збираються відновлювати санкції проти Ірану, і тому виникає питання, чи очікує їх за це покарання від США.
Санкції США проти Білорусі
Державний департамент США розглядає ведення додаткових санкцій щодо осіб, які причетні до розгону протестів у Білорусі, репресій та порушення прав людини.
Держсекретар США Майкл Помпео також закликав білоруську владу зупинити насильство та звільнити осіб, які були затримані через протести та вступити у діалог з власним суспільством.