Догляд за шкірою обличчя восени – корисні поради

З настанням осені шкіра відчуває стрес. Вітер, дощ, холод, мінлива сонячна активність – все це може нашкодити нашій красі. Як правильно доглядати за обличчям восени – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Суха шкіра

Восени процеси живлення й регенерації сповільнюються, тому суха шкіра може стати ще сухішою, грубою, тьмяною й почати лущитися. Важливо використовувати живильні засоби й регулярно робити пілінг. Він делікатно очистить шкіру від ороговілих частинок і запобігатиме закупорювання пір. Пілінг також змусить крем працювати краще.

У складі денного й нічного крему мають міститися:

гіалуронова кислота – підтримує природний рівень вологи;

натуральні олії (абрикосових кісточок, мигдальна, оливкова) – насичують шкіру вітамінами, глибоко живлять і пом’якшують;

колаген – підтримує тургор, зволожує й запобігає появі передчасних зморшок.

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Жирна шкіра

Тепер про те, як доглядати за шкірою обличчя жирного типу, щоби вона не стала проблемною. Восени необхідне ефективне зволоження. Потрібно надавати перевагу засобам із догляду з легкою текстурою – флюїдам, гелям і крем-гелям.

Бажано, щоб у складі продуктів містилися:

гіалуронова кислота – глибоко зволожує дерму;

гліцерин;

цинк – створює матуючий ефект і запобігає вугровому висипанню;

саліцилова кислота – сприяє злущуванню.

Жирна шкіра погано реагує на засоби з догляду на масляній основі і креми з густою, важкою текстурою. Їх використання може спровокувати закупорювання пор і появу комедонів.

Комбінована шкіра

Комбінована шкіра потребує зволоження, живлення, делікатного очищення, і тонізації. Обов’язково потрібно використовувати тонік, який вирівняє pH-баланс. Важливо підбирати засоби без вмісту спирту, щоби не пересушити шкіру й не стимулювати цим роботу сальних залоз.

Нормальна шкіра

Якщо у вас нормальна шкіра, достатньо підтримувати її в здоровому стані. Для цього регулярно очищайте й тонізує обличчя, використовуйте денні й нічні креми з нежирної текстурою й робіть маски, до складу яких входять натуральні екстракти, гіалуронова кислота, глина тощо.

Рецепти натуральних осінніх масок

Гарбузова маска для чутливої ​​шкіри:

3 столові ложки м’якоті гарбуза;

3 столові ложки вівсяної муки;

1 яєчний жовток;

1 столова ложка меду.

Маску нанести на 15 хвилин, потім змити теплою водою.

Журавлинна маска для відлущування:

15 ягід журавлини;

1 чайна ложка меду;

1 чайна ложка несолодкого йогурту.

Маску тримати на обличчі 15 хвилин, потім змити водою й нанести нічний крем.

Морквяна маска для зволоження:

1 морква;

1 столова ложка меду;

1 столова ложка вівсяної муки.

Засіб тримати на шкірі 20 хвилин. Таку маску можна наносити 2–3 рази на тиждень.

Щоби виглядати неперевершено, час урізноманітнити гардероб модними речами. Які тренди осіннього сезону диктує Ukrainian Fashion Week – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.