У Швеції скасували церемонію вручення Нобелівських премій

Церемонія вручення Нобелівських премій у Стокгольмі буде цьогоріч проведена в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу.
Лауреати 2020 року не поїдуть до Стокгольму для отримання медалей і дипломів від короля Швеції.
– Медалі і дипломи передаються лауреатам в їх країнах через посольства і університети лауреатів, – йдеться в заяві.
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Також скасований банкет, який традиційно слідує за церемонією нагородження.
Оголошення лауреатів з медицини, фізики, хімії, літератури, миру та економіки відбудеться між 5 та 12 жовтня.
Церемонія нагородження у грудні транслюватиметься по телебаченню з мерії Стокгольма.
Трампа номінували на Нобелівську премію
Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру. Він сприяв налагодженню стосунків між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами, заявив голова парламентської асамблеї НАТО Крістіан Тайбрінг-Джедде.
Тайбрінг-Джедде впевнений, що за час своєї каденції Трамп зробив значно більше, аніж попередні лауреати премії.
Джерело: Nobel Committee