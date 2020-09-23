У Швеції скасували церемонію вручення Нобелівських премій

Церемонія вручення Нобелівських премій у Стокгольмі буде цьогоріч проведена в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу.

Лауреати 2020 року не поїдуть до Стокгольму для отримання медалей і дипломів від короля Швеції.

– Медалі і дипломи передаються лауреатам в їх країнах через посольства і університети лауреатів, – йдеться в заяві.

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Також скасований банкет, який традиційно слідує за церемонією нагородження.