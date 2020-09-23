PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

У Швеції скасували церемонію вручення Нобелівських премій

Церемонія вручення Нобелівських премій у Стокгольмі буде цьогоріч проведена в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу.

Лауреати 2020 року не поїдуть до Стокгольму для отримання медалей і дипломів від короля Швеції.

– Медалі і дипломи передаються лауреатам в їх країнах через посольства і університети лауреатів, – йдеться в заяві.

Читайте: Двоє українців стали лауреатами Шнобелівської премії з фізики

Також скасований банкет, який традиційно слідує за церемонією нагородження.

Оголошення лауреатів з медицини, фізики, хімії, літератури, миру та економіки відбудеться між 5 та 12 жовтня.

Церемонія нагородження у грудні транслюватиметься по телебаченню з мерії Стокгольма.

Трампа номінували на Нобелівську премію

Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру. Він сприяв налагодженню стосунків між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами, заявив голова парламентської асамблеї НАТО Крістіан Тайбрінг-Джедде.

Тайбрінг-Джедде впевнений, що за час своєї каденції Трамп зробив значно більше, аніж попередні лауреати премії.

Джерело: Nobel Committee

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх