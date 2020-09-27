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Завод Антонов готовий долучитися до встановлення причин аварії Ан-26

Літак Ан-26Ш, який зазнав катастрофи 25 вересня 2020 року, був побудований 21 жовтня 1977 року на Київському авіаційному заводі.

Літак експлуатувався авіацією ПС ЗС України. Виконав близько 5 770 польотів. На літаку було проведено два капітальних ремонти, останній з яких – в 1996 році.

Завод Антонов готовий долучитися до встановлення причин аварії Ан-26

У серпні 2020 року проводились роботи по дослідженню технічного стану літака за участю спеціалістів ДП Антонов.  Після чого термін служби літака продовжили на два роки до чергового капітального ремонту (30.07.2022).

Читайте: Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом – останні новини

Спеціалістами ПАТ Мотор Січ термін служби лівого двигуна до чергового капремонту був подовжений до 5 червня 2021 року. Календарний термін служби правого двигуна був подовжений до 11 жовтня 2020 року.

Фахівці ДП Антонов висловили готовність взяти участь у встановленні причин катастрофи Ан-26Ш.

Авіакатастрофа під Харковом

Ввечері 25 вересня під Харковом впав літак Ан-26 ВПС ЗСУ. На борту перебувало 27 осіб, з яких 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил та 7 членів екіпажу.

26 мужчин загинули, вижив тільки 20-річний курсант В’ячеслав Золочевський.

Державне бюро розслідувань має чотири версії авіакатастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом. Слідчі вже вилучили необхідну документацію та допитали свідків.

Джерело: Антонов

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