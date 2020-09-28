Через загострення військового конфлікту в Нагірному Карабасі з Азербайджаном, Кабмін Вірменії ввів заборону на перетин кордону для чоловіків у віці від 18 до 55 років без письмового дозволу територіальних військових комісаріатів.

Згідно з рішенням 1585Н, яке уряд Вірменії ухвалив 27 вересня, оголошено призов осіб до 55 років.

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Також там говориться, що чоловікам у віці від 18 до 55 років дозволяється залишити межі країни лише пысля письмового дозволу територіальних військових комісаріатів.

Що відбувається в Нагірному Карабасі

Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися в неділю, 27 вересня, через регіон Нагірний Карабах.

Єреван заявив, що бойові дії почалися з нападу Баку, але Азербайджан відхрестився від звинувачення і повідомив, що перейшов у контрнаступ.

Обидві сторони заявили про жертви серед цивільного населення.

У зв’язку з відновленням бойових дій у Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабахській республіці запровадили воєнний стан.