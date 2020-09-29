В Україні станом на 28 вересня зафіксували 123 кримінальні провадження щодо порушень під час виборчого процесу.

Про це заявив керівник Національної поліції України Ігор Клименко під час ефіру Свободи слова на телеканалі ICTV.

Він також розповів, що серед порушень традиційні продуктові набори із маркуванням певних політичних сил.

– Цього року ми також стикаємось з іншою проблемою. Ще за місяць людям пропонують 250-300 грн, а напередодні дня виборів говорять за кого голосувати та просять зробити фото бюлетеня, – розповів Клименко.

Щодо так званих клонів під час реєстрації кандидатів на місцевих виборах, Клименко зазначив, що в Україні не заборонена зміна прізвищ.

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– Один з випадків стався на Кіровоградщині. Нацполіція спільно з СБУ затримала двох громадян. Вони намагалися вмовити місцевого жителя, який має таке саме прізвище, як у мера за 10 тис. грн, – розповів Ігор Клименко.

Однак, Нацполіція у деяких випадках безсила, бо в українському законодавстві не врегульоване питання щодо цього порушення.

Також у студії був присутній мер Умані Олександр Цебрій, який не може зареєструватися на виборах саме через своїх тезок. Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те саме ім’я та прізвище, що й чинний міський голова.

Підставний кандидат на Кіровоградщині

Служба безпеки України затримала одного із кандидатів у мери Світловодська Кіровоградської області.

За їхніми даними, один із чинних депутатів Кіровоградської облради із помічником організували схему перетягування голосів виборців на “липового” кандидата.

За гроші технічний кандидат з прізвищем одного із конкурентів мав зареєструватися на виборах.