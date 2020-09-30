Буде хмарно і дощитиме: погода в Україні на 30 вересня (КАРТА)

Погода 30 вересня хмарною і дощовою в більшості областей України.
Температура повітря в центральних областях опуститься до +14…+17°.
У західних областях похолодає до +12…+18°.
У північних областях вдень прогнозується +16…+18°.
У східній частині температура повітря максимально підніметься до +18…+23°.
На півдні країни вдень повітря прогріється до +17…+20°.
У Києві завтра буде невеликий дощ, температура повітря вночі +12°, вдень +14°.
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Погода у жовтні
Метеоролог Вазіра Мартазінова прогнозує різке, але, можливо, не тривале похолодання в наступному місяці.
Проте погода в жовтні буде холоднішою, ніж у вересні.
Якщо говорити в цифрах, то середня температура повітря в Україні в жовтні опуститься до +15°.