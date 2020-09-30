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Буде хмарно і дощитиме: погода в Україні на 30 вересня (КАРТА)

Погода 30 вересня хмарною і дощовою в більшості областей України.

Температура повітря в центральних областях опуститься до +14…+17°.

У західних областях похолодає до +12…+18°.

У північних областях вдень прогнозується +16…+18°.

У східній частині температура повітря максимально підніметься до +18…+23°.

На півдні країни вдень повітря прогріється до +17…+20°.

У Києві завтра буде невеликий дощ, температура повітря вночі +12°, вдень +14°.

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Буде хмарно і дощитиме: погода в Україні на 30 вересня (КАРТА)

Погода у жовтні

Метеоролог Вазіра Мартазінова прогнозує різке, але, можливо, не тривале похолодання в наступному місяці.

Проте погода в жовтні буде холоднішою, ніж у вересні.

Якщо говорити в цифрах, то середня температура повітря в Україні в жовтні опуститься до +15°.

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