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Площа пожеж на Луганщині перевищила 20 тис. га, гасять 7 основних осередків вогню

У Луганській області продовжують гасити пожежі. Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа пожеж становить понад 20 тис. га. Рятувальники продовжують гасити сім основних осередків вогню.

Жертвами лісових пожеж на території Луганської стали семеро людей, травмовані 18 осіб, зокрема, три співробітники ДСНС. Вважаються зниклими безвісти чотири людини.

  • Пожежі в Луганській області: площа вогню перевищила 20 тис. га
  • Пожежі в Луганській області: площа вогню перевищила 20 тис. га
  • Пожежі в Луганській області: площа вогню перевищила 20 тис. га
  • Пожежі в Луганській області: площа вогню перевищила 20 тис. га
  • Пожежі в Луганській області: площа вогню перевищила 20 тис. га
  • Пожежі в Луганській області: площа вогню перевищила 20 тис. га
  • Пожежі в Луганській області: площа вогню перевищила 20 тис. га
  • Пожежі в Луганській області: площа вогню перевищила 20 тис. га
Площа пожеж на Луганщині перевищила 20 тис. га, гасять 7 основних осередків вогню / 4 фотографии

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З метою безпеки рятувальники евакуювали 150 місцевих жителів.

До гасіння залучили 2 296 людей та 216 одиниць техніки, зокрема, три літаки АН-32 П та три вертольоти ДСНС.

Компенсації для постраждалих

Постраждалі під час пожеж у Луганській області отримають компенсації. Про це напередодні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, за повністю втрачене житло виплатять 300 тис. грн. Сім’ї загиблих зможуть отримати 200 тис. грн.

Також постраждалі отримають кошти для капітального ремонту у частково зруйнованих будинках та для відшкодування втрат.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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