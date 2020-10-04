Проти “президента Нагірного Карабаху” Азербайджан відкрив кримінальну справу

В Азербайджані відкрили кримінальну справу за 15 статтями проти так званого президента республіки Нагірний Карабах Араїка Арутюняна.

Генеральна прокуратура Азербайджану заявляє, що проти нього порушено справи за статтями щодо планування, підготовки, початку та ведення агресивної війни, порушення правових норм у випадку збройного конфлікту, винесення незаконного наказу під час збройного конфлікту.

Також за статтями про умисне вбивство, умисне знищення майна, тероризм, створення злочинної організації, створення збройних формувань, які не передбачені законом.

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Під час первинного розслідування було зібрано достатньо доказів щодо навмисного вбивства цивільного населення так званим президентом Нагірно-Карабаської Республіки Араїком Арутюняном, який порушив вимоги Женевської конвенції.

Нагірний Карабах

4 жовтня представник Міністерства оборони НКР Арцруні Ованесян повідомив, що військові об’єкти у містах Азербайджану відтепер стали цілями армії оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.

За його словами, азербайджанська армія продовжує наносити удари по Степанакерту з систем Полонез і Град.

Джерело: АРА