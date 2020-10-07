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Вірменія готова піти на поступки Азербайджану – Пашинян

Вірменія готова піти на поступки у конфлікті за Нагірний Карабах, якщо на таке також готовий Азербайджан.

Ситуація повинна бути вирішена на основі взаємних поступок, заявив прем’єр-міністр Нікол Пашинян.

– Врегулювання конфліктів повинно здійснюватися на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові до таких поступок, до яких буде готовий Азербайджан, – сказав Пашинян.

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Якщо цього вимагатиме ситуація, Росія виконає свої договірні зобов’язання у сфері військового співробітництва з Вірменією, впевнений прем’єр-міністр.

Заява Азербайджану

У Азербайджані раніше заявляли, що Вірменія повинна запропонувати план виведення військ з окупованих азербайджанських територій в Нагірному Карабаху. ВС Азербайджану готовий надати гуманітарні коридори для вірмен.

Другий тиждень тривають бої у Нагірному Карабаху між азербайджанськими та вірменськими військами.

Джерело: ТАСС

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