Після проведення парламентських виборів і оголошення виборів нового президента Киргизстану – Сооронбай Жеенбеков сказав, коли оголосить про відставку в посади глави держави.

Його прес-секретар Толгонай Стамалієва повідомила, що 14 жовтня Жеенбеков зустрічався з Садиров Жапаровим, якого сьогодні парламент затвердив на посаду прем’єр-міністра.

Саме на цій зустрічі новий прем’єр озвучив свою вимогу про відставку.

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– Сооронбай Жеенбеков ще раз підкреслив, що зараз не має права залишати посаду президента, оскільки це призведе до непередбачуваного сценарію розвитку подій на шкоду державі, – додала вона.

Протести у Киргизстані і відставка президента

Сооронбай Жеенбеков ще 9 жовтня заявив про готовність піти у відставку з посади президента Киргизстану, коли, за його словами, країна стане на шлях законності.

Він уточнив, що після анулювання результатів парламентських виборів, які привели до масових протестів в Киргизстані, повинні бути призначені нові.

Джерело: sputnik.kg

Фото: president.kg