Instagram підозрюють у порушенні захисту даних дітей

Європейський Союз розпочав розслідування проти соціальної мережі Instagram щодо обробки особистих даних дітей.

Комісар Ірландії провів розслідування, яке ґрунтувалось на скаргах щодо того, що Instagram зробив контактну інформацію у корпоративних акаунтах доступною для всіх, хто має доступ до додатку.

У разі доведення порушення закону про конфіденційність Instagram може сплатити штраф.

Читайте: Месенджер Facebook об’єднали з особистими повідомленнями в Instagram

У ході розслідування буде вивчатись, чи є у Facebook правова основа для обробки персональних даних дітей і чи застосовує він захист та обмеження щодо дітей в Instagram.

Окремо також розглядатиметься, чи дотримувався Facebook вимог GDPR щодо налаштувань профілю та облікового запису Instagram. Це питання про те, чи належним чином соціальна мережа захищає права на захист даних дітей, як вразливих верств населення.

Справи проти Facebook

На Facebook Inc знову подали до суду через те, що компанія нібито шпигує за користувачами Instagram через камери їхніх мобільних телефонів.

У федеральний суд Сан-Франциско подав звернення користувач соцмережі з Нью-Джерсі та повідомив, що мобільних додаток використовую камеру телефону для збору цінних даних про своїх користувачів.

Джерело: BBC