Як доглядати за взуттям з нубуку – поради

Взуття із нубуку залишається в тренді вже декілька сезонів поспіль. Зручний, теплий і м’який нубук є дуже примхливим у використанні і догляді.

Для того, щоб ваші чоботи слугували вам якомога довше і завжди виглядали бездоганно, Факти ICTV зібрали для вас головні правила догляду за взуттям з нубуку в домашніх умовах.

Яким буває нубук

Натуральний нубук виготовляється з високоякісних сортів шкіри спеціальним методом шліфування, за допомогою якого знімають верхній шар шкіри. Така технологія робить нубук міцним і м’яким водночас.

Штучний нубук – синтетичний матеріал, який виготовляється зі штучної шкіри і має схожі властивості. На відміну від натурального, він є не таким приємним на дотик, проте довше носиться, не поглинає вологу, є менш примхливим у догляді і коштує дешевше.

Існує також так званий oiled нубук, це натуральний нубук оброблений масляним розчином, який створює водонепроникну плівку і робить поверхню виробу гладкою і блискучою.

У догляді натуральний і штучний нубук майже не відрізняються. Головне, використовувати тільки спеціалізовані засоби догляду і не обробляти натуральний нубук засобами для штучного і навпаки.

Головні правила догляду за нубуком

Потрібно починати догляд одразу після здійснення покупки. Обробіть поверхню взуття вологовідштовхуючим аерозолем перед першим виходом на вулицю.

Перед тим, як здійснювати будь-які маніпуляції зі взуттям – висушіть його. Під час сушки не ставте взуття до батареї чи інших нагрівальних приладів, це зіпсує ворсинки нубуку. Краще покласти всередину мокрого взуття сухий папір і періодично змінювати його.

Після того, як ви повністю висушили взуття потрібно видалити найбільші шматочки бруду за допомогою спеціальної щітки. Чистити треба обережно, не використовувати ніж, грубі металеві щітки чи інші гострі предмети – це може залишити подряпини на поверхні взуття.

Видаливши основний бруд можна переходити до вологої чистки за допомогою губки та спеціального спрею, піни чи лосьйону. Каблук та підошву можна протирати звичайною вологою ганчіркою.

Відновлення зовнішнього вигляду

З часом нубук може стати тьмяним, втратити колір та фактуру, отримати мікроподряпини. Для того щоб повернути черевикам гарний вигляд, чисте сухе взуття потрібно обробити фарбою-спреєм для відновлення кольору.

Для поліпшення фактури знадобиться спеціальна гумка по догляду за такими матеріалами та щіточка для розпушування ворсинок. Щоб ефект від чистки протримався довше, завершіть її нанесенням вологовідштовхуючих засобів. Якщо маєте справу з oiled нубуком, не робіть цього, адже він має власну маслянисту пропитку.

Чого не варто робити

У жодному разі не періть взуття у машинці та не мийте під проточною водою. Навіть одне таке прання зіпсує ваші чоботи назавжди.

Намагайтеся не одягати взуття з нубуку під час дощу та вологого снігу.

Ніколи не тріть ганчіркою, гумкою чи щіткою мокрі чоботи, так ви лише глибше ввітрете бруд і зіпсуєте структуру ворсинок.

Не використовуйте звичайний мильний розчин для очищення взуття від бруду, скористайтеся спеціалізованими засобами.