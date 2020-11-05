Погода на вихідні в Україні (7 листопада 2020 – 8 листопада 2020)

Погода в Україні на вихідні, за прогнозами синоптиків, буде сонячною.

У суботу, 7 листопада, передбачається хмарно з проясненнями. На усій території України спостерігатиметься температура від +10° до +14° вдень, а вночі – від +5° до +7°.

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У неділю, 8 листопада, прогнозується невелике зниження температури. У західних, північних та центральних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +7° до +12°.

У східних та південних областях температура повітря прогріється вдень до +12°, а вночі до +6°.

Погода на осінь та зиму

Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай.

За словами керівника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, літо закінчилося в кінці вересня, однак на українців чекає тепла зима. Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.