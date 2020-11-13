Вибори в США: Байден перемагає Трампа у ще одному штаті

На президентських виборах в США кандидат-демократ Джо Байден здобув перемогу у ще одному хиткому штаті – Аризона.

За розрахунками The New York Times, Байден вже гарантував 290 голосів виборників (за 270 необхідних). Чинний президент США задовольняється лише 217 голосами.

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За підсумками обробки 99% бюлетенів за Байдена проголосували 49,4% жителів штату. Чинний президент Дональд Трамп отримав 49,1% голосів. Різниця між ними становить понад 11 тисяч голосів.

Голосування в Аризоні

Штат Аризона традиційно підтримує республіканців. Таким чином, Байден став другим після Білла Клінтона за останні 72 роки представник Демпартії, якому вдалося завоювати прихильність місцевих виборців.

Не останньою причиною поразки Трампа в штаті стало його зневажливе ставлення до однопартійця Джона Маккейна, який понад 30 років був сенатором від Аризони.

Вдова авторитетного політика-республіканця Сінді Маккейн агітувала за Байдена та навіть приєдналась до команди його радників.