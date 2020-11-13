Тихановська оголосила Народний трибунал та амністію за захоплення Лукашенка

Білоруська політична діячка Світлана Тихановська оголосила Народний трибунал та амністію за захоплення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко.

Опозиціонерка діятиме спільно з Народним антикризовим управлінням.

– Білорусь перетворилася на місце злочину. Лукашенко та його поплічники – це терористична організація. Вони повинні поплатитися за все, що скоїли.

План Народного трибуналу передбачає шість кроків. Йдеться зокрема про нейтралізацію ідеологів, збір доказів про злочини, а також організацію масштабної акції протесту 20 грудня.

– Цей план має дві мети – зупинити беззаконня і показати, що боятися повинні не протестувальники, а ті, хто скоює злочини проти них.

Відрахування студентів у Білорусі

У Білорусі відрахували 300 студентів через участь у акціях протесту проти режиму чинного президента. Олександр Лукашенко повідомив, що їх можуть відновити під гарантії.

За його указом, у парламенті зареєстрували проект закону про помилування за умови певних зобов’язань.

Джерело: Світлана Тихановська