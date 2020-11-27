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Андрій Жигайло |

Джерело коронавірусу потрібно шукати в Ухані – ВООЗ

Джерело першого зараження на Covid-19 треба шукати в китайському Ухані.

Після цього можна буде приступити до вивчення появи вірусу в інших місцях, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус.

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– Що стосується вивчення походження вірусу, то має бути ясно одне: це вивчення почнеться з Уханя в Китаї, звідки прийшло перше повідомлення. Потім, на основі того, що буде виявлено, ми можемо податися до інших місць, – заявив Гебрейесус.

Пандемія поширюється у світі нерівномірно, оскільки 70% випадків Covid-19 припадає всього на 10 країн. За його словами, важлива роль у боротьбі з пандемією належить тестуванню.

– Нині ми направляємо ці тести в різні райони світу, – повідомив Гебрейесус.

Локдаун в Україні

У зв’язку з негативною динамікою епідемії коронавірусу, в Україні запровадили карантин вихідного дня. Однак в разі погіршення ситуації можуть запровадити локдаун.

Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує пересування людей і передбачає заборону на роботу підприємств некритичної інфраструктури.

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