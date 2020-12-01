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Вікторія Гірко |

Кличко склав присягу і отримав посвідчення мера Києва

1 грудня відбулося перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання, під час якого Віталій Кличко склав присягу київського міського голови після переобрання на посаді і отриав посвідчення.

Голова територіальної виборчої комісії офіційно оголосив результати виборів мера у столиці та депутатів Київської міської ради.

Усі 120 обранців також отримали свої посвідчення і розпочали роботу.

Читайте: Результати виборів у Києві – хто пройшов до міської ради

  • Віталій Кличко отримав посвідчення мера Києва
  • Віталій Кличко отримав посвідчення мера Києва
  • Віталій Кличко отримав посвідчення мера Києва
  • Віталій Кличко отримав посвідчення мера Києва
  • Віталій Кличко отримав посвідчення мера Києва
  • Віталій Кличко отримав посвідчення мера Києва
  • Віталій Кличко отримав посвідчення мера Києва
  • Віталій Кличко отримав посвідчення мера Києва
Кличко склав присягу і отримав посвідчення мера Києва / 4 фотографии

Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів у столиці ще 6 листопада. Згідно з ними, мером Києва став Віталій Кличко.

У першому турі голосування 25 жовтня його підтримали 50,52% киян (365 161 виборець).

Кличко ж зазначив, що бути мером для нього велика честь і пообіцяв робити все, щоб місто розвивалося.

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

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