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Тетяна Забожко |

Дніпропетровські лікарі рятують колегу, яка працювала з хворими на Covid

До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Іллі Мечникова доставили 52-річну медсестру з 95% ураження легень та сатурацією (рівнем кисню в крові – ред.) 32%. Анестезіологам вдалося “роздихати” колегу.

За результатом комп’ютерної томографії у медика виявили типову Covid-пневмонію.

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– Ураження легень катастрофічне – 95%. На щастя, нашим анестезіологам вдалося “роздихати” колегу. Вона в реанімації. Стан залишається тяжким. Боремося, – прокоментував стан медсестри-анастезіолога генеральний директор лікарні ім. Іллі Мечникова Сергій Риженко.

До потрапляння в лікарню жінка працювала в реанімації з пацієнтами, хворими на Covid-19.

Смерть від коронавірусу

У Рівненській області 14-річна дівчина померла від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою. Вона мала кілька тяжких вроджених патологій, зокрема генетичну та серцеву, повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я.

Джерело: Сергій Риженко

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