Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поїхав із робочим візитом до Республіки Молдова. Під час поїздки він зустрінеться із обраним президентом Майєю Санду та міністром закордонних справ і європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм.

Сторони обговорять взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України й Молдови, розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії в межах міжнародних організацій.

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Цей візит підтвердить готовність України та Молдови до перезавантаження двосторонніх відносин за підсумками нещодавніх президентських виборів у Молдові.

Вибори в Молдові

Майя Санду перемогла на виборах у Молдові і стала новим президентом країни. За інформацією ЦВК, після підрахунку 100% бюлетенів вона набрала 57,75% голосів.

Свій голос за лідера партії Дія і солідарність віддали 943 486 жителів.

2 грудня Майя Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу. Вона закликала громадян Молдови вийти на акції протесту.

Джерело: МЗС