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Тетяна Забожко |

Кулеба в Молдові говоритиме із Санду про перезавантаження відносин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поїхав із робочим візитом до Республіки Молдова. Під час поїздки він зустрінеться із обраним президентом Майєю Санду та міністром закордонних справ і європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм.

Сторони обговорять взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України й Молдови, розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії в межах міжнародних організацій.

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Цей візит підтвердить готовність України та Молдови до перезавантаження двосторонніх відносин за підсумками нещодавніх президентських виборів у Молдові.

Вибори в Молдові

Майя Санду перемогла на виборах у Молдові і стала новим президентом країни. За інформацією ЦВК, після підрахунку 100% бюлетенів вона набрала 57,75% голосів.

Свій голос за лідера партії Дія і солідарність віддали 943 486 жителів.

2 грудня Майя Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу. Вона закликала громадян Молдови вийти на акції протесту.

Джерело: МЗС

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