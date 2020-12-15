Мітинг ФОПів і падіння ліхтарів на Шулявці: Київ стоїть у 9-бальних заторах (КАРТА)

15 грудня у Києві фіксують затори за шкалою у 9 балів. Причина уповільненого руху у столиці – падіння ліхтарів на Шулявському мості та акції протесту підприємців на Майдані Незалежності.

Наразі повністю перекритий рух на вул. Хрещатик та вул. Михайла Грушевського. Через це великі затори утворилися на бул. Лесі України, бул. Тараса Шевченка, вул. Басейній, прт. Повітрофлотському та інших.

Через падіння ліхтарів на Шулявсьому мості спостерігається сповільнений рух, перекрито в’їзд на прт. Перемоги. Також причиною заторів є численні ДТП.