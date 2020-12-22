Новий штам Covid-19: чи готова Україна і як планує виявляти захворювання

Цього тижня весь світ сколихнула новина про появу нового штаму коронавірусу у Великій Британії. Вже понад 40 країн закрили свої кордони для британських туристів.

Українцям же радять також відмовитись від подорожей до країн, у яких зафіксували новий штам коронавірусу.

Факти ICTV поспілкувалися з виконувачем обов’язки гендиректора Центру громадського здоров’я Ігорем Кузіним і з’ясували, чи готова Україна до нового штаму Covid-19 і як його планують виявляти.

Передусім він пояснив, що цей вид Covid-19 зареєстрували у вересні цього року, тому наразі його ще досліджують. Але вже відомо, що новий вірус доволі швидко витісняє інші штами. Також, згідно з даними наукових досліджень, нова мутація є більш заразною і поширюється швидше щонайменше на 70%.

Також Ігор Кузін запевнив, що українські тест-системи зможуть діагностувати новий штам коронавірусу.

– Тест-системи, які використовують в Україні, мають дві або три мішені. Навіть у разі появи мутованого штаму вони зможуть його виявити. Тому система діагностики спрацює.

Даремні побоювання, які стосуються того, що новий штам може вплинути на ефективність вакцини від коронавірусу. Ігор Кузін пояснив, що така ймовірність є досить низькою, оскільки по-іншому побудована сама архітектура вакцини та принципи імунної відповіді.

В Україні наразі не зафіксовано суттєвих мутацій серед Covid-19. Але у січні 2021 року до Супернаціональної референс-лабораторії у Лондоні відправлять нову партію зразків вірусу, щоб дізнатися, чи змінилася ситуація і чи з’явлися нові штами. Раніше такі ж зразки вже відправляли влітку і восени, щоб розуміти циркуляцію Covid-19 в країні.

Водночас Європейський Союз та ВООЗ до кінця року або на початку 2021 повинні надати Україні певну частину праймерів – спеціальних часточок вірусу, які необхідні для удосконалення тест-систем, щоб вони могли виявляти новий штам Covid-19.

Щодо необхідності закриття кордонів, то Ігор Кузін зазначив, що поки епідеміологи сходяться на думці, що це не допоможе взяти під контроль новий штам. Тому варто просто дотримуватися усіх протиепідемічних заходів.

Зі свого боку, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко напередодні повідомив, що Україна посилює тестування, аби виявити новий штам коронавірусу.

За його словами, особлива увага приділятиметься людям з симптомами коронавірусної хвороби, які в інкубаційний період були у Великій Британії. Також планують більш прискіпливо відстежувати, як саме мутований вірус впливає на певні категорії людей.