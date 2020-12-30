Літак Boeing 737 Max 29 грудня вперше з березня 2019 року вилетів регулярним рейсом у США.

Літак авіакомпанії American Airlines здійснив рейс Маямі-Нью-Йорк. На його борту перебували 100 людей.

В авіакомпанії зауважили, що пасажири, яким летіти цим літаком було не по собі, могли скористатись іншим рейсом.

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18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США дозволило комерційну експлуатацію Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення.

Літак заборонили використовувати з березня 2019 року, після двох авіакатастроф. Вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтні 2018 року, потім у березні 2019 року – в Ефіопії.

Причиною авіакатастроф стали вади у роботі програмного забезпечення системи маневрування.