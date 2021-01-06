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Людмила Богданова |

Протести у США: у будівлі Конгресу сталася стрілянина, є постраждалі

Під час масової акції протесту у будівлі Конгресу США сталася стрілянина. Охоронці Капітолію вистрілили у груди жінці.

За даними ЗМІ, наразі вона перебуває у критичному стані.

Протести біля Конгресу США

6 січня Конгрес США та Палата представників влаштували зібрання щодо затвердження результатів виборів президента. Засідання зупинили через шторм протестувальників.

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа зібралися біля будівлі Капітолію – Конгресу США. Після сутичок з поліцією протестувальники увірвалися всередину.

У зв’язку з цим у Вашингтоні оголосили комендантську годину. Детальніше про протести біля Конгресу США читайте на Фактах ICTV.

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