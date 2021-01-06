Станом на ранок 6 січня в Україні за добу виявили 6 911 випадків Covid-19, загалом – 1 090 496.
Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників.
Госпіталізація знадобилась 2 978 пацієнтам.
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Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 228 людей. З початку пандемію в Україні зафіксували 19 357 летальних випадків.
14 490 осіб – одужали від коронавірусу за останню добу, загалом – 761 898.
Скільки людей захворіли за останню добу у регіонах:
- м. Київ – 931 випадок;
- Вінницька область – 158 випадків;
- Волинська область – 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 225 випадків;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 88 випадків;
- Закарпатська область – 76 випадків;
- Запорізька область – 622 випадки;
- Івано-Франківська область – 120 випадків;
- Київська область – 596 випадків;
- Кіровоградська область – 65 випадків;
- Луганська область – 187 випадків;
- Львівська область – 324 випадки;
- Миколаївська область – 120 випадків;
- Одеська область – 668 випадків;
- Полтавська область – 309 випадків;
- Рівненська область – 243 випадки;
- Сумська область – 115 випадків;
- Тернопільська область – 161 випадок;
- Харківська область – 557 випадків;
- Херсонська область – 117 випадків;
- Хмельницька область – 316 випадків;
- Черкаська область – 345 випадків;
- Чернівецька область – 139 випадків;
- Чернігівська область – 35 випадків.
Локдаун в Україні
У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.
Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.