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Софія Телішевська |

Під час інавгурації Байдена Капітолій можуть штурмувати удруге

Служба безпеки Конгресу Сполучених Штатів попередила сенаторів про запланований штурм Капітолія у день інавгурації обраного президента США Джо Байдена, яка має відбутися 20 січня.

Законодавцям повідомили про ризик збройного нападу на Капітолій, Білий дім і будівлю Верховного суду. У Вашингтоні в день інавгурації для дотримання порядку залучать близько 15 тис. співробітників Національної гвардії.

Деякі сенатори, стурбовані загрозою можливих заворушень, закликали виборців не приїжджати в Вашингтон в день інавгурації Байдена.

Читайте: Штурм Капітолія та вступ Байдена на офіційну посаду. Все, що потрібно знати про події в США

Штурм Капітолія

Масовий штурм Капітолія у США стався 6 січня. Того дня Конгрес затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США. Постраждали десятки людей, п’ятеро людей загинули.

Поліція Капітолія у Вашингтоні напередодні штурму двічі відмовила Пентагону і Мін’юсту США в допомозі для протидії можливим заворушенням.

Джерело: The Hill

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