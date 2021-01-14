Онлайн-кредиты перед локдауном: брать или нет

Дати повторного локдауну змінюються практично щотижня. Українцям обіцяли тотальний карантин у жовтні, одразу після виборів. Потім дати змістилися на листопад, а після цього – на грудень. В останньому місяці року числа “плавали” в районі новорічних свят. Зрештою, в уряді вирішили ввести обмеження одразу після Різдва – 8 січня. Українці активно обговорюють ситуацію в інтернеті і роблять ставки, коли рішення про дати знову зміниться.

Радує тільки одне – на тлі карантинних перипетій деякі речі залишаються незмінними. З початком суворого весняного карантину особливі пільги отримали ті, хто користується споживчими кредитами. Відповідно до закону, підписаного президентом в березні, позичальник звільнений від нарахування будь-яких видів пені або штрафу на період дії карантину та 30 днів після його закінчення.

Деякі клієнти банків і мікрофінансових організацій не зовсім правильно трактували мету закону і послаблень. Штрафи і пеню справді заборонено нараховувати, однак нарахування відсотків ніхто не скасовував. Якщо затримувати кредит з думками, що платити все одно не доведеться, сума в кінці може неприємно здивувати. Ба більше, проблемний кредит можуть навіть передати колекторам.

Початкова мета закону – захистити платоспроможність українців і убезпечити їх від штрафів, які іноді перевищують тіло кредиту. Несплата відсотків після закінчення терміну кредитного договору загрожує тим же, однак це більш пролонгований процес. Відстрочка в оплаті штрафів і пені діятиме до офіційного закінчення карантину, що станеться ще нескоро. Але це не означає, що з погашенням заборгованості варто затягувати.

Також варто пам’ятати, що за недотримання умов кредитного договору погіршується кредитна історія позичальника. Будь-яка українська фінансова компанія зобов’язана передавати дані про кредитний рейтинг у бюро кредитних історій.

Відмовлятися від онлайн-кредитів – не найкраща ідея. Кредитування необхідно, коли клієнту потрібні були гроші до зарплати, на лікування, оплату навчання або у зв’язку з непередбаченими обставинами. Водночас варто пам’ятати, що брати кредит слід тільки тоді, коли розумієте, що зможете його без проблем закрити. Тоді це принесе тільки користь.

На що може розраховувати споживач під час отримання мікрокредиту:

договір кредитування, який містить вичерпну інформацію про кредит: повну відсоткову ставку, приблизну вартість кредиту, графік платежів, наявність можливих додаткових послуг;

за умови порушення зобов’язань за договором з боку клієнта, якщо загальний розмір кредиту не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка і порядок її нарахування не можуть бути відкориговані в негативну для позичальника сторону;

без згоди клієнта на обробку особистої інформації укладання договору неможливе.

Нові обмеження для МФО:

якщо процентна ставка на рівні 0% або 0,01% діє протягом короткого пільгового періоду, зазначати її заборонено;

за кожного згадування процентної ставки необхідно зазначати, що вона нараховується щодня;

на сайті компанії має бути опубліковано річну процентну ставку;

усі витрати, зокрема можливі комісії за переказ коштів, погашення послуги або можливі стягнення банку, мають бути зазначені на сайті;

МФО зобов’язані дотримуватися Кодексу професійної етики, в якому прописано перелік обмежень і правил контакту з позичальником. Наприклад, графік дзвінків, відправлення повідомлень і особистих візитів суворо регулюється.

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