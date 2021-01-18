Боротьба з корупцією і деокупація Криму: в ОП назвали пріоритети співпраці з Байденом

Україна обрала пріоритетні напрямки співпраці з адміністрацією майбутнього президента США Джо Байдена.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Найголовніші вектори співпраці – вирішення питань війни на Донбасі та звільнення Криму від російської окупації.

– Ми можемо багато говорити про формати цього залучення, визначення можливих певних посад тощо, але стовідсотково можна сказати, що це питання точно буде зараз на радарі нової адміністрації, – сказав Жовква.

“Традиційною” для стосунків між США та Україною залишається аграрна сфера. Також необхідно буде переглянути можливість нарощення товарообігу.

Також Ігор Жовква зауважив, що окремою темою стане боротьба з корупцією.

– Тут ми точно будемо союзниками Байдена, у здійсненні антикорупційних заходів в Україні, – сказав представник ОП.

Крім того, найближчим часом Україна підготує “дорожню карту” відносин зі США.

Інтеграція України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступив із критикою РФ щодо втручання у справи України.

Йдеться про кроки офіційного Києва назустріч набуттю членства в НАТО.

Генсек підкреслив, що ставити під сумнів право України вирішувати своє власне майбутнє – це “майже провокація”.