Боротьба з корупцією і деокупація Криму: в ОП назвали пріоритети співпраці з Байденом

Україна обрала пріоритетні напрямки співпраці з адміністрацією майбутнього президента США Джо Байдена.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
Найголовніші вектори співпраці – вирішення питань війни на Донбасі та звільнення Криму від російської окупації.
– Ми можемо багато говорити про формати цього залучення, визначення можливих певних посад тощо, але стовідсотково можна сказати, що це питання точно буде зараз на радарі нової адміністрації, – сказав Жовква.
“Традиційною” для стосунків між США та Україною залишається аграрна сфера. Також необхідно буде переглянути можливість нарощення товарообігу.
Також Ігор Жовква зауважив, що окремою темою стане боротьба з корупцією.
– Тут ми точно будемо союзниками Байдена, у здійсненні антикорупційних заходів в Україні, – сказав представник ОП.
Крім того, найближчим часом Україна підготує “дорожню карту” відносин зі США.
Інтеграція України в НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступив із критикою РФ щодо втручання у справи України.
Йдеться про кроки офіційного Києва назустріч набуттю членства в НАТО.
Генсек підкреслив, що ставити під сумнів право України вирішувати своє власне майбутнє – це “майже провокація”.