Яку техніку купували українці в новорічний період

Марафон зимових свят повільно добігає кінця. А отже, завершується грандіозний період подарунків. Схоже, цього року українці вирішили зробити акцент на практичних презентах, серед яких холодильники та інші пристрої для дому й не тільки.

Час підбити підсумки та розповісти, яку саме техніку й чому найчастіше купували українці у новорічний період.

Морозильні та холодильні девайси

Взимку купувати холодильники вигідно й зручно. На відміну від “високого сезону” (для подібної техніки це весна/літо), в холодний період року попит на них значно нижчий. На складах магазинів є майже всі популярні моделі. До того ж велика кількість холодильників у зв’язку зі святами продається за акційною ціною. Саме завдяки наведеним вище чинникам, холодильні агрегати опинилися в топі найпопулярніших новорічних подарунків у 2021 році.

Найчастіше українці купували в MOYO:

• двокамерні холодильники BOSCH;

• морозильні камери Gorenje;

• Side-by-Side пристрої Samsung;

• ультрабюджетні девайси Philco.

Телевізори

Новорічні свята — час розваг. Канікули, відпустки, вихідні — чудова нагода для:

1. перегляду сімейних комедій;

2. проходження популярних комп’ютерних ігор;

3. трансляції відомих новорічних мюзиклів;

4. спілкування з рідними та друзями в дистанційному режимі.

Вирішити всі перераховані завдання допомагають телевізори з великими екранами високої якості. Цілком закономірно, що вони також опинилися в рейтингу техніки з найвищим рівнем продажу.

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Смартфони

Мобільний телефон — чудовий презент із нагоди свята. Це універсальний гаджет, який можна подарувати людині будь-якого віку. Українці вкотре довели це, “змівши” з прилавків магазинів майже всі смартфони, які продавалися за вигідними цінами.

Найбільший попит під час новорічних свят мали телефони, виготовлені компаніями:

• Apple;

• Samsung;

• Xiaomi;

• Huawei.

Електричні грилі

На роль ідеального подарунка вони підходять завдяки таким особливостям, як:

• компактні розміри;

• можливість експлуатації на кухні будь-якої площі;

• зручне керування;

• підтримання різних режимів роботи;

Ці пристрої дають змогу відтворити атмосферу барбекю-вечірки просто в квартирі чи будинку.

Техніка для прибирання

Під час зимових свят українці також купували обладнання для прибирання, а точніше:

• звичайні та роботизовані пилосмоки;

• пристрої для миття вікон;

• відпарювачі.

Усі ці девайси значно полегшують процес виконання важких побутових завдань. І хоча, на перший погляд, такі подарунки здаються банальними, насправді ж вони — майже безпрограшний варіант. На зимових канікулах українці купували техніку не тільки для рідних і друзів, а й для себе. Адже для багатьох людей новий рік — чудовий привід для оновлення кухонного оснащення, побутових девайсів, меблів та декору.