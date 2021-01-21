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Людмила Богданова |

Доба на Донбасі: поранення військового ЗСУ і два порушення тиші

20 січня на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму тиші. У результаті обстрілу отримав порання військовий ЗСУ, втрат серед українського війська немає.

Ворог відкривав вогонь з кулемета та снайперської зброї неподалік села Старогнатівка Донецької області. Внаслідок цього було поранено українського бійця – його госпіталізували до лікарні.

Про факт порушення режиму припинення вогню повідомлено Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Станом на сьогодні обстрілів на тимчасово окупованих територіях не зафіксовано.

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Візит голови ОБСЄ на Донбас

У середу, 20 січня, очільниця ОБСЄ Анн Лінде відвідала зону ООС. Під час зустрічі з іншими дипломатами вона підкреслила, що підтримує Україну у конфлікті з Російською Федерацією.

Детальніше про візит голови ОБСЄ в Україну читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Штаб ООС

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