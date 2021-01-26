У Києві вилучили фальсифікований алкоголь на суму 2 млн грн

У Києві виявили склад, у якому здійснювали оптову торгівлю фальсифікованими алкогольними напоями.

Керівник управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби Сергій Мунтян зазначив, що у цьому складському приміщенні з метою збуту незаконно зберігалась алкогольна продукція, маркована марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

– Під час проведених заходів виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 34 тис. скляних пляшок фальсифікованої алкогольної продукції вартістю близько 2 млн грн, – повідомив Мунтян.

На власника підприємства наклали штраф у розмірі від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв.

Працівники управління контролю за підакцизними товарами встановили орієнтовну суму штрафних санкцій – близько 3 млн грн.

За даними ДФС, у 2020 році із незаконного обігу вилучили фальсифікованого товару на суму понад 43 млн грн, з початку 2021 року – понад 5 млн грн.

Окрім того у Державній фіскальній службі зазначили, що суб’єкти господарської діяльності у разі продажу алкогольних напоїв зобов’язані проводити розрахункові операції (безпосередньо під час розрахунку) із застосуванням РРО, зокрема за проведення розрахунків з використанням платіжних карток. Наявність розрахункового документа гарантує права споживачів та оберігає від купівлі контрабандних чи фальсифікованих товарів.











Вилучили алкоголю на 2 млн грн: у Києві знайшли склад з фальсифікатом / 3 фотографии

Фальсифікат

У грудні 2020 року у Київській області викрили цех з незаконного виготовлення спирту та алкогольних напоїв та склад нелегальних продуктів.

Правоохоронці знайшли на складі 12 бочок по 200 л зі спиртовою сумішшю, 1 бочку об’ємом 1 тис літрів та 360 упаковок готової продукції, а також обладнання для виготовлення. Товар оцінили у понад 1,3 млн грн.

Джерело: Державна фіскальна служба

Фото: Государственная фискальная служба