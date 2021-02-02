Як змінити постачальника газу та які документи потрібні

Навесні усі газопостачальні компанії повинні запропонувати українцям свої послуги на рік за фіксованою ціною. Щоб не переплачувати, можна змінити постачальника у будь-який зручний для себе спосіб.

Можна подати заявку онлайн або підписати документ особисто у відділенні компанії. Факти ICTV розповідають, як змінити постачальника газу у три кроки.

1. Оберіть постачальника газу

Постачальника газу можна вибрати у Реєстрі ліцензіатів НКРЕКП або безпосередньо на сайті компанії, яка вас цікавить.

2. Подайте заявку

Можна подати заявку онлайн на сайті компанії (наприклад, на платформі Нафтогазу є окрема вкладка Як стати нашим клієнтом) та через додаток Приват24.

Якщо ви плануєте проконсультуватися офлайн, тоді варто написати заяву у відділенні Ощадбанку або напряму у відділенні компанії.

3. Очікуйте підтвердження

Після підписання документів ваш постачальник газу зміниться протягом трьох тижнів.

Які документи потрібні:

заявка на приєднання, в якій потрібно вказати персональні дані, інформацію про житло та вашу домашню адресу;

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ на право власності або користування житлом.

Ціна на газ

Кабінет міністрів України підготував та реалізовує вісім кроків, які дозволять зменшити тарифи для населення.

Таким чином уряд вже встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

Джерело: Кабмін