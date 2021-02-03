На початку лютого 2021 року маєток американського актора Джорджа Клуні, вартістю 12 млн фунтів стерлінгів, затопила річка на півдні Англії Темза.

Район, де розташовано будинок Джорджа Клуні, вже тиждень потерпає від штормів. За повідомленнями британських ЗМІ, встановлено другий рівень ризику затоплення будинків.

Джордж і його дружина, британський юрист Амаль Клуні придбали маєток XVII століття у графстві Беркшир.

Після інтенсивного 18-місячного ремонту голлівудська зірка та юрист переїхали в свій новий будинок.

Пара побралася у Венеції в 2014 році.

59-річний Джордж і 43-річна Амаль оселилися в розкішному прибережному маєтку за 12 млн фунтів стерлінгів зі своїми трирічними двійнятами Олександром і Еллою.

На аерофотознімках видно, як брудна паводкова вода затопила сімейний газон, майже змило дитячі гойдалки. Також можна було побачити великий насос, який очищає їх володіння від сильної повені та не дає воді проникнути в сам будинок.

Агентство з навколишнього середовища Англії попередило, що рівень води може залишатися високим протягом декількох днів.

Раніше метеорологічний офіс Великої Британії випустив шестиденне погоднє попередження, оскільки сніг, лід і дощ продовжують завдавати шкоди.

– Подальші снігові періоди продовжать вражати частини північної Англії і Шотландії. Можуть тривати збої в поїздках по північними маршрутами. Тим часом, період сильних дощів призведе до швидкого танення снігу в деяких місцях, особливо на північному сході Англії, що може призвести до ризику повені, – сказав головний метеоролог Френк Сондерс.

Меган Маркл і принц Гаррі найняли ексклюзивну охорону

Герцогиня Сассекська Меган Марк, принц Гаррі та їхній син Арчі тепер живуть в особняку голлівудського магната Тайлера Перрі в Лос-Анджелесі.

Для захисту пара найняла ексклюзивну охоронну фірму за 7 тис. фунтів ($ 8,6 тис.) в день. Меган і Гаррі раніше заявили, що будуть платити за послуги з власної кишені.

Послугами охорони також користуються, зокрема, мільярдер Джефф Безос і голлівудський актор Том Хенкс.