У США дозволили екстрене застосування комбінації моноклональних антитіл – Бамланівімабу й Етесевімабу для лікування легкого та середньотяжкого Covid-19 у дорослих і дітей із ризиком важкого перебігу хвороби.

Про це повідомив позаштатний радник МОЗ, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська у соціальних мережах. За її словами, дозвіл на використання препаратів видало Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів міністерства охорони здоров’я та соцслужб США.

Голубовська стверджує, що під час клінічних досліджень Бамланівімаб та Етесевімаб показали ефективність, але вони не є панацеєю.

– Госпіталізація або смерть у цих дослідженнях відбулися в 7% пацієнтів, які отримували плацебо, і в 2%, які отримували Бамланівімаб та Етесевімаб. Однак і це немало, ми боремося за кожне людське життя. І це дуже непросто в цьому часто непередбачуваному захворюванні, – написала Голубовська.

Також під час досліджень виявилося, що одноразова внутрішньовенна інфузія Бамланівімабу й Етесевімабу, у порівнянні з плацебо, знизила кількість госпіталізацій і смертей протягом 29 днів спостереження.

Голубовська наголосила, що моноклональні антитіла не дозволено використовувати для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, адже вони можуть бути пов’язані з найгіршими клінічними результатами.

Вона додала, що протокол України щодо лікування коронавірусу дозволяє використовувати різні лікарські засоби, які використовують у Європі та Китаї. Проте нині багато препаратів екстрено використовують без потенційного доведення їхньої ефективності, адже занадто мало часу на проведення досліджень.

– Лікарського мислення, що грунтується зокрема, на досвіді ведення різних інфекційних хворих, ніхто не скасовував. Тому ми і намагаємося транслювати свій досвід, обмінюватися досвідом із колегами, вчимося всі разом за допомогою різних освітніх платформ, благо, зараз це не проблема, – наголосила лікар.

Вона застерегла, що в Україні знову почалося поступове зростання хворих на Covid-19. Це передусім райони Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської областей, де кількість важких хворих домінує.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 лютого, коронавірус в Україні зафіксували у 1 262 867 людей. За останню добу захворіло 4 773 людини.

За час пандемії від ускладнень Covid-19 померло 24 174 особи, за добу – 116.

Джерело: Ольга Голубовська