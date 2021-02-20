У Києві запалили Промені гідності на честь Героїв Небесної Сотні

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні запалили Промені гідності на честь річниці розстрілів під час подій Революції Гідності.

За словами організаторів, промені світла символізують душі загиблих героїв Небесної Сотні.

Всі, хто прийшли вшанувати пам’ять загиблих активістів Євромайдану, під час акції почули музичний супровід від українського піаніста та журналіста Романа Коляди. Він написав музику спеціально для проекту Характери гідності.

У виставково-освітньому музеї просто неба Куб можна було побачити відеоролики Характери гідності – історії про Героїв Небесної Сотні, які записали з вуст їхніх близьких.

Вперше такий проект зробили на першу річницю розстрілів на Майдані. Тоді промені світили біля тих місць, де загинули герої Небесної Сотні. Зокрема їх можна було побачити на вулиці Інститутській, Михайла Грушевського, а також на Майдані Незалежності.

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Революція Гідності

20 лютого 2014 року стало найтрагічнішим в історії Революції Гідності. Лише за офіційними даними вбили 48 активістів Євромайдану.

Однак через сім років винуватців цих злочинів так і не покарали. У справах Майдану повідомили про підозру 76 людям. До суду направили 14 обвинувальних актів щодо 20 людей.

У розшуку перебувають півсотні підозрюваних. Через сім років після трагічної події понад 20 родичів Героїв Небесної сотні так і не дочекалися вироку над вбивцями своїх рідних.

Фото: Нестор Воля