AstraZeneca і Pfizer: експертний центр МОЗ провів аналіз вакцин

Державний експертний центр МОЗ 22 лютого завершив експертизу двох вакцин від Covid-19 – AstraZeneca і Pfizer.

Йдеться про вакцину AstraZeneca (Covishield), виробництва Serum Institute (Індія) і Pfizer (Comirnaty), виробленої в Бельгії.

– ДЕЦ провів експертизу двох вакцин – Covishield виробництва Serum Institute (Індія) і Comirnaty від Pfizer (Бельгія) під зобов’язання для екстреного використання, – повідомляє ДЕЦ з посиланням на директора центру Михайла Бабенко.

Він зазначив, що фахівці центру надали експертні висновки протягом п’яти робочих днів. Заявки на реєстрацію вакцин за новою процедурою під зобов’язання для екстреного застосування надійшли в ДЕЦ 15 і 16 лютого.

У ДЕЦ також є заявка на реєстрацію вакцини Coronavac від Covid-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування виробництва Sinovac (Китай).

Читайте Вакцину Pfizer хочуть дозволити зберігати у стандартних морозильних камерах

В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від Covid-19 і скорочує її до п’яти робочих днів.

Саме вакцину Oxford/AstraZeneca 22 лютого першою зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування.

А 23 лютого в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

Джерело: ДЕЦ